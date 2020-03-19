الأمن الكويتي يضبط ناشطا شهيرا متهما ببث أخبار كاذبة

ضبطت الأجهزة الأمنية في الكويت، صاحب حساب شهير في تطبيق سناب شات يدعى (زجران سناب) بتهمة إثارة شائعات وأخبار كاذبة من أجل بث الهلع والارتباك في البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.

وكشف بيان لوزارة الداخلية عن عملية ضبط صاحب الحساب، مبينا أن ”صاحب الحساب أقر بمعلومات هامة ستساعد وتكشف حسابات مستعارة أخرى في الأيام القادمة وسيتم استكمال الاستدلالات الخاصة في الحادثة ثم إحالة المتهم إلى الجهات القضائية للتحقيق معه“.

ولم يكشف البيان الرسمي عن هوية صاحب الحساب المذكور، في حين نقلت صحيفة ”الراي“ المحلية عن مصادرها أن ”صاحب الحساب يدعى (أ خ ش) وأن التحقيقات الأولية معه كشفت عن معلومات صادمة حول المتورطين معه والمصادر التي تزوده بالمعلومات“.

وبينت صحيفة ”الجريدة“ بعضا من تفاصيل القبض على صاحب الحساب، ”بأنه تم رصد مكالماته قبل يومين وتمكنوا من تحديد موقعه، في منطقة الأندلس حيث يتواجد في منزل جده الذي تمت مداهمته ومصادرة عدد من الهواتف التي يستخدمها الناشط في إدارة الحساب“.

وأوضحت الصحيفة ”أنه تم ضبط المتهم أثناء تواجده بأحد المقاهي، وإخلاء سبيل خاله وابن خاله بعد التأكد من عدم معرفتهم بقيام المتهم بإدارة الحساب من داخل منزلهم“.

وكشفت الصحيفة نقلا عن مصادر أمنية معلومات عن هوية المتهم، مبينة أنه ”كان طالب ضابط مسرح من أكاديمية سعد العبدلله للعلوم الأمنية، وهو عاطل عن العمل حاليا، وقد اعترف بعدد من الأسماء التي يتعامل معها“.

وأشارت المصادر إلى العثور على مبالغ مالية كبيرة بحساب المتهم إضافة إلى سفرات متعددة لدول أوروبية وإقامته في فنادق فخمة.

وقد تم العثور برفقة المتهم على هوية تخوله الدخول إلى عدة أماكن حساسة في البلاد ومنها مجلس الوزراء ومجلس الأمة والديوان الأميري وقاعة التشريفات والمطار الأميري.

وتصدَر وسم #سناب_زجران المرتبة الأولى في ”تويتر“ خلال وقت قصير من تأكيد القبض عليه، ليشهد تفاعلا واسعا من قبل النشطاء الذين أشادوا بجهود الجهات الأمنية ”مطالبين بكشف تفاصيل الحادثة ومعرفة أسماء المتورطين بإدارة هذا الحساب“.

وكان وزير الداخلية أنس الصالح من بين المتفاعلين مع الحادثة، حيث قال ”اشكر رجال الداخلية على جهودهم في الدفاع عن أمن الوطن من الشائعات الإلكترونية بضبطها أحد الحسابات الوهمية التي دأبت على نشر الشائعات“.