ربحت في اليانصيب.. لص يسرق ابنة عمه بطريقة احترافية

قررت محكمة ميدستون كراون في مقاطعة كنت جنوب شرق بريطانيا سجن لص لمدة 4 سنوات و6 أشهر؛ لإقدامه على سرقة 55 ألف جنيه إسترليني من ابنة عمه، بعدما اكتشف أنها ربحت في اليانصيب مليون جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يوم الأربعاء، أن المتهم جاري ويستكوت، 40 عامًا، تظاهر مع شريكه في السرقة بال ماثيو بول 34 عامًا، على أنهما عاملان في خدمة توصيل البيتزا، ثم قرعا جرس منزل ابنة عمه ميريسا سميدلي التي تعيش مع زوجها وين تشيزمان، حيث نادا بصوت مرتفع ”بيتزا بيتزا“.

وقال تشيزمان أثناء جلسات الاستماع في المحكمة ”إنه ما إن فتح الباب حتى وجد الرجلين ملثميْن، حيث علم على الفور أنهما لصوص، وحاول إغلاق الباب، ولكنهما دفعاه بقوة ودخلا المنزل وهما يحملا سكاكين، وسألاه أين المال“.

ثم صعد اللصان الطابق العلوي من المنزل وسرقا هاتف سامسونج جالكسي نوت 10، وهاتف ايفون XR، وحقيبة تحتوي على مبلغ نقدي بقيمة 55000 جنيه إسترليني، ثم فرا هاربين من المكان، فيما حكمت المحكمة على المتهم الثاني في الجريمة بالسجن لمدة 32 شهراً.

وبعد محاكمتهما أعلنت دائرة النيابة العامة في مقاطعة كنت أنها ستبدأ الآن التحقيق في الأموال المسروقة لمحاولة استردادها.