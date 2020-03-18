 الإمارات .. توقيف 7 متهمين بالاعتداء على مراهق (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الإمارات .. توقيف 7 متهمين بالاعتداء على مراهق (فيديو)

الإمارات .. توقيف 7 متهمين بالاعتداء على مراهق (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

أوقفت شرطة الفجيرة في دولة الإمارات 7 أشخاص اعتدوا على مراهق (15 عاما )، وذلك بعد تداول مقطع فيديو للحادثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الشرطة في تفاصيل الخبر عبر حساباتها في مواقع التواصل، أن شابا خليجيا تقدم برفقة والدته ببلاغ إلى مركز الشرطة، جاء فيه أنه أثناء تواجده الخميس الماضي في أحد المراكز التجارية في الفجيرة، استدرجه شخص للخروج من المركز لمناقشته بموضوع، وبالذهاب معه فوجئ بوجود أشخاص آخرين بانتظاره فاعتدوا عليه بالضرب، مرجعا ذلك إلى خلافات سابقة، لافتا إلى تصوير المعتدين الواقعة ونشرها.

وأظهر مقطع فيديو متداول مجموعة من الشبان ”الأحداث“ وهم يروعون المجني عليه، ثم قام أحدهم بصفعه، وبعدها اعتدوا عليه بالضرب، في الوقت الذي كان يتوسلهم للتوقف عن أذيته.

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