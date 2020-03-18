الإمارات .. توقيف 7 متهمين بالاعتداء على مراهق (فيديو)

أوقفت شرطة الفجيرة في دولة الإمارات 7 أشخاص اعتدوا على مراهق (15 عاما )، وذلك بعد تداول مقطع فيديو للحادثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الشرطة في تفاصيل الخبر عبر حساباتها في مواقع التواصل، أن شابا خليجيا تقدم برفقة والدته ببلاغ إلى مركز الشرطة، جاء فيه أنه أثناء تواجده الخميس الماضي في أحد المراكز التجارية في الفجيرة، استدرجه شخص للخروج من المركز لمناقشته بموضوع، وبالذهاب معه فوجئ بوجود أشخاص آخرين بانتظاره فاعتدوا عليه بالضرب، مرجعا ذلك إلى خلافات سابقة، لافتا إلى تصوير المعتدين الواقعة ونشرها.

@DubaiPoliceHQ

نتمنى اتخاذ اجراء سريع حفاظا على الأرواح pic.twitter.com/OVK7Tjdh92 — المحامي عيسى بن حيدر⚖️ (@advocateisa) March 17, 2020

وأظهر مقطع فيديو متداول مجموعة من الشبان ”الأحداث“ وهم يروعون المجني عليه، ثم قام أحدهم بصفعه، وبعدها اعتدوا عليه بالضرب، في الوقت الذي كان يتوسلهم للتوقف عن أذيته.