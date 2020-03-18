صدور الحكم بحق 3 أطباء بقضية الإماراتية روضة المعيني

قضت محكمة جنح دبي اليوم الأربعاء بسجن 3 أطباء مدة عام، في قضية الشابة الإماراتية روضة المعيني، التي دخلت لإجراء عملية أنف روتينية وخرجت بإعاقة دائمة نتيجة خطأ طبي، فيما تم تغريم مركز ”جراحة اليوم الواحد“ 300 ألف درهم (ما يقارب 82,000 دولار).

وبحسب ”ذا ناشونال“ المحلية الناطقة بالإنجليزية، أدين الأطباء الثلاثة، وهم جراح من جمهورية الدومينيكان (59 عاما) وطبيب تخدير سوري (65 عاما) ومساعد طبيب سوري الجنسية أيضا (69 عاما)، ويعملون في مركز ”جراحة اليوم الواحد“، بتهمة الإهمال الطبي، اليوم الأربعاء.

وتم تعليق رخصة الأطباء المدانين في أبريل/نيسان 2019، بعد إجرائهم عملية انحراف وتيرة في الأنف تركت روضة راشد المعيني (26 عاما) في غيبوبة وإعاقة دائمة.

ودخلت روضة المعيني، وهي طالبة ماجستير، إلى مركز ”جراحة اليوم الواحد“ في دبي لإجراء عملية انحراف وتيرة بالأنف، وأثناء العملية الجراحية التي استغرقت مدة ساعتين، انخفض ضغط دم المعيني دون أن يلاحظ الأطباء ذلك، ثم تعرضت الشابة الإماراتية لسكتة قلبية، وظل دماغها محروما من الأكسجين مدة 7 دقائق، ما تسبب بتلف شديد فيه، وغرقت في غيبوبة تامة ”كوما“.

حاولت أسرة المعيني علاج ابنتهم في مستشفى بالولايات المتحدة، لكن آمالهم ذهبت أدراج الرياح، ليعودوا بابنتهم إلى الإمارات وهي في غيبوبتها، وقد خرجت بعد إصابتها بالعمى وعدم القدرة على الكلام والأكل، وشلل في الأطراف، وتيبس في المفاصل.

بعد الجراحة الفاشلة، أعلنت هيئة الصحة في دبي إغلاقها المركز، الذي أعيد افتتاحه بعد صدور الحكم.

وأكدت التحقيقات في القضية وجود أخطاء طبية فادحة، انتهت بدخول الضحية في غيبوبة وإصابتها بإعاقة دائمة، ستلزمها الحاجة إلى رعاية طبية مدى الحياة.