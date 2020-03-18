بسبب كورونا.. محكمة موريتانية تستقبل الشكاوى عبر ”واتساب“

دفعت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الموريتانية، للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد، إحدى المحاكم بالعاصمة نواكشوط، إلى اللجوء لتطبيق ”واتساب“، لاستقبال الشكاوى.

وقررت السلطات الموريتانية تعليق جميع جلسات المحاكم على عموم التراب الموريتاني، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي سجلت منه حالة على أراضيها.

هذا القرار دفع وكالة الجمهورية (النيابة العامة) بنواكشوط الغربية، إلى إنشاء منصة رقمية عبر تطبيق واتساب، الواسع الانتشار في موريتانيا، مخصصة لاستقبال شكاوى المواطنين.

وكشفت النيابة العامة عن حساب واتساب قالت إنه ”مخصص للراغبين برفع الشكاوى والمراجعين، ويمكن من خلاله رفع أي شكاية، وإرسال الصور الوثائق والمستندات الخاصة بكل قضية“.

وأكدت أن ”حساب الواتساب سيمكن المراجعين الراغبين من متابعة الشكاوى، أو ملفات تخصهم موجودة على مستوى المحكمة، من الاستعلام عنها دون الانتقال إلى مقر المحكمة، بسبب قرار السلطات تعليق العمل بالمحاكم، ومنع التجمعات“.

واشترطت النيابة أن ”يكون الحساب الذي يقدم الشكاية عبر الواتساب موثقا باسم الشخص المتقدم للشكوى، ويحمل صورته الشخصية“.

ويبدأ دوام النيابة على الواتساب في أوقات الدوام الرسمي، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة ظهرا، على أن تتم دراسة كل شكوى وترقيمها، قبل الرد على صاحبها في ظرف 24 ساعة، من تاريخ تقديمها.

وكانت وزارة العدل الموريتانية قد أصدرت تعميما بتعليق جلسات المحاكم، كإجراء احترازي من فيروس كورونا المستجد، وألغت المهرجانات، كما منعت التجمعات.

وفي إطار مجابهة كورونا، أعلنت الحكومة الموريتانية إيقاف جميع الرحلات الدولية من وإلى البلاد، وإيقاف منح تأشيرات الدخول على الحدود البرية، وتقليص المعابر الحدودية.