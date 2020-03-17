الشرطة التونسية تفرق بالقوة تجمهرا حول ”نطاح الكباش“

قال ”راديو موزاييك“ في تونس اليوم الثلاثاء إن قوات الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق شبان كانوا يحضرون عرضا ”لنطاح الخرفان“ في مدينة سوسة وذلك ضمن جهود السلطات لمنع التجمعات بهدف التصدي لانتشار فيروس كورونا.

وصراع الخرفان أو ما يعرف ”بنطاح الأكباش“ في تونس عادة قديمة لاتزال مستمرة في عدة مناطق في تونس وشمال إفريقيا، تهدف للتباهي بقوة وجمال قرون الخرفان، وتجتذب اهتمام الشبان خصوصا في الأحياء الشعبية.

وأعلنت تونس حتى الآن 24 حالة إصابة بفيروس كورونا، وقررت حظر كل التجمعات والأسواق والأنشطة الرياضية والثقافية.

وأغلقت المساجد إضافة لإغلاق المقاهي في ساعات مبكرة، ولكن رغم ذلك مازال تونسيون كثيرون يتجاهلون تلك التوصيات ويواصلون حياتهم بشكل عادي مما دفع بالمطالبة بتدخل السلطات وتطبيق القانون ضد المخالفين. وانتقدت الحكومة سلوك عدد من المواطنين ممن يواصلون نمط حياتهم بشكل عادي وآخرين يرفضون الالتزام بالحجر الصحي الذاتي.

وقال وزير الصحة إن الحكومة أنشأت مركزا لإيواء المصابين بكورونا ممن يرفضون الالتزام بالحجر الذاتي في بيوتهم.