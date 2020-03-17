في حكم غريب.. محكمة إيرانية تلزم محتجا بـ“غسل الموتى“

في حكم قضائي غريب من نوعه، ألزمت محكمة إيرانية أحد الذين خرجوا في احتجاجات رافضة لقرارات اقتصادية بغسل الموتى 3 أشهر، إضافة إلى عقوبته بالسجن لمدة عام.

وأفاد تقرير لوكالة أنباء ”هرانا“ المعنية بحقوق الإنسان في إيران بأن محكمة الجنايات لمدينة برديس الواقعة في العاصمة طهران أصدرت حكمها ضد المواطن سجاد سالاروند، المحتجز في أحد سجون طهران، بعد اتهامه بضرب الأمن العام خلال اشتراكه في احتجاجات غلاء البنزين، فيما أبلغت المحكمة السلطات المختصة لتبدأ بتنفيذ الحكم الصادر ضد المواطن الإيراني.

ولفتت الوكالة الحقوقية إلى أن العاملين بغسل الموتى في مدافن بهشت زهرا، إحدى أشهر المقابر في طهران، رفضوا هذا الحكم، معتبرين إياه انتهاكًا لحرمة مهنة غسل الموتى.

وكانت قد اندلعت احتجاجات شعبية عارمة في منتصف نوفمبر من العام الماضي ضد قرار السلطات زيادة أسعار البنزين لثلاثة أضعاف، حيث شملت الاحتجاجات مختلف المدن الإيرانية، فيما أسفرت المواجهات الأمنية مع المحتجين عن مقتل 1500 شخص، فضلًا عن اعتقال أكثر من 7 آلاف من المحتجين، بحسب تقارير حقوقية.