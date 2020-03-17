ضابط كويتي وشريكه السوري يدعيان الإصابة بكورونا هربا من مخالفة لوزارة التجارة

زعم ضابط في الحرس الوطني الكويتي برتبة مقدم وشريكه السوري، أنهما مصابان بفيروس كورونا في منطقة صباح السالم هربا من مخالفة وزارة التجارة الكويتية.

وفي تفاصيل الواقعة كان مفتشون من وزارة التجارة يقومون بجولة، وعندما رصدوا مخالفة في أحد المحلات التجارية، سارعوا لتحريرها، وطلبوا من مدير المحل سوري الجنسية أن يقوم بالتوقيع عليها، ليدّعي أنه مصاب بفيروس كورونا، الأمر الذي أثار الرعب لدى موظفي الوزارة.

وبحسب صحيفة الراي الكويتة، قام مدير المحل بالكحّ وبنشر الرذاذ على ورقة المخالفة، مدّعيا بأنه مصاب بفيروس كورونا، كما استغاث بكفيله الضابط، ولدى حضوره طلب منه المفتشون التوقيع على المحضر، إلا أنه كرر مسرحية شريكه، وبدأ هو الآخر بالسعال والادعاء بأنه مصاب أيضا بفيروس كورونا.

ونُقل الشخصان إلى مستشفى جابر بعدما طلب المفتشون سيارة إسعاف، ليتبين بعد إجراء الفحوصات أن نتيجتيهما سلبية، وتم إحالتهما إلى المخفر بتهمة إهانة موظفي التجارة.

وأحيل الضابط بعد ذلك إلى الجهات الأمنية في جهة عمله لاستكمال التحقيق معه، بعد إخلاء سبيله بضمان مالي إثر تنازل عن القضية.