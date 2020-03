الكويت.. الإبعاد للمصري المسيء وإقالة المهندسة المصرية

View this post on Instagram

ألقت الأجهزة الأمنية في #الكويت القبض على مقيم من الجنسية المصرية، بعد أن أساء في مقاطع فيديو متداولة إلى الكويت، واعترض فيها على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة للوقاية من فيروس #كورونا مثل حظر الطيران. وأكدت وزارة الداخلية على حسابها في ”تويتر“ إلقاء القبض على "المسيء"، وإحالته للنيابة العامة بتهمة إساءة استخدام الهاتف والتهديد بإلحاق الأذى بالغير. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #كورونا #مصر #القاهرة #الكويت #فيديو #فيديوهات #ترند #trend #news #kuwait #coronavirus #video