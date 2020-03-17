الكويت.. الإبعاد للمصري المسيء وإقالة المهندسة المصرية

أحالت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت المتهم المصري، الذي ظهر في مقطع فيديو ينتقد إجراءات الكويت ضد كورونا، إلى سجن طلحة، تمهيدا لإبعاده عن البلاد.
في الإطار ذاته، اقتيدت مهندسة (من الجنسية ذاتها) ظهرت في مقطع فيديو مماثل، إلى إدارة الجرائم الإلكترونية، وفق صحيفة ”الراي“ المحلية.
View this post on Instagram
ألقت الأجهزة الأمنية في #الكويت القبض على مقيم من الجنسية المصرية، بعد أن أساء في مقاطع فيديو متداولة إلى الكويت، واعترض فيها على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة للوقاية من فيروس #كورونا مثل حظر الطيران. وأكدت وزارة الداخلية على حسابها في ”تويتر“ إلقاء القبض على "المسيء"، وإحالته للنيابة العامة بتهمة إساءة استخدام الهاتف والتهديد بإلحاق الأذى بالغير. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #كورونا #مصر #القاهرة #الكويت #فيديو #فيديوهات #ترند #trend #news #kuwait #coronavirus #video
وأقر المتهم المصري بما نسب إليه في مقاطع الفيديو، حيث تم ترحيله إلى السجن لإبعاده عن البلاد، فيما لم يتم الكشف بعد عن الحكم الصادر بحق المهندسة، وفيما إذا كان سيتم ترحيلها.
بدورها، ذكرت مصادر إعلامية كويتية وناشطون أنه تم إقالة المهندسة، وتدعى غادة بدر، من شركة الأحمدية التي تعمل بها، على خلفية الإساءة.
وكانت المهندسة قد انتقدت إجراءات الكويت بسبب كورونا، معتبرة أنها ”تسيء لهم كمصريين وأن على بلادها معاملة الكويت بالمثل“.
الجرائم الالكترونية تضبط مقيمة مصرية
.#الكويت pic.twitter.com/4yiNNVhULJ
— مباشر نيوز (@mobashernewss) March 16, 2020