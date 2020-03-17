الكويت.. الإبعاد للمصري المسيء وإقالة المهندسة المصرية

أحالت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت المتهم المصري، الذي ظهر في مقطع فيديو ينتقد إجراءات الكويت ضد كورونا، إلى سجن طلحة، تمهيدا لإبعاده عن البلاد.

في الإطار ذاته، اقتيدت مهندسة (من الجنسية ذاتها) ظهرت في مقطع فيديو مماثل، إلى إدارة الجرائم الإلكترونية، وفق صحيفة ”الراي“ المحلية.

وأقر المتهم المصري بما نسب إليه في مقاطع الفيديو، حيث تم ترحيله إلى السجن لإبعاده عن البلاد، فيما لم يتم الكشف بعد عن الحكم الصادر بحق المهندسة، وفيما إذا كان سيتم ترحيلها.

بدورها، ذكرت مصادر إعلامية كويتية وناشطون أنه تم إقالة المهندسة، وتدعى غادة بدر، من شركة الأحمدية التي تعمل بها، على خلفية الإساءة.

وكانت المهندسة قد انتقدت إجراءات الكويت بسبب كورونا، معتبرة أنها ”تسيء لهم كمصريين وأن على بلادها معاملة الكويت بالمثل“.