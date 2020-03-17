 إحالة كويتي للنيابة بعد قيامه بإيحاءات مخلة بالآداب (فيديو) – إرم نيوز‬‎

إحالة كويتي للنيابة بعد قيامه بإيحاءات مخلة بالآداب (فيديو)

إحالة كويتي للنيابة بعد قيامه بإيحاءات مخلة بالآداب (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أكدت وزارة الداخلية في دولة الكويت عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“ أنه تم ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو بعد قيامه بإيحاءات مخلة بالآداب.

وأوضحت ”الداخلية“ أن المتهم، وهو كويتي، أقر بما نسب إليه وتمت إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وظهر المتهم في المقطع المتداول أثناء انتقاده الإجراءات ضد كورونا، مبينا أنه عند الواجهة البحرية التي أعلنت الحكومة إغلاقها، ساخرا من ذلك، ومبينا أن ”هناك أشخاصا لا يزالون يتوجهون إلى هناك“.

وكان الكويتي، وهو في العقد الثالث من عمره، يحتسي مشروبا من غير الواضح إن كان مسكرا، كما ظهر في مقاطع لاحقة وهو يشرب الكحول وصدرت منه تصرفات بذيئة.

بدوره، أكد اللواء المتقاعد والصحفي حمد السريع أن المتهم المضبوط لديه سجل جنائي في الداخلية واعتنق المسيحية قبل مدة، وقد تم طرده من قِبل أسرته.

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