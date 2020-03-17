الداخلية الكويتية تحسم قضية المصريين المتهمين برش السوائل الغامضة

كشفت وزارة الداخلية في دولة الكويت في بيان لها عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، تفاصيل واقعة قيام 3 مصريين برش مواد سائلة على المركبات.

وأكدت ”الداخلية“ أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على 3 أشخاص، تبين أنهم مقيمون من جنسية عربية (الجنسية المصرية)، وكشفوا في التحقيقات أن المواد التي عثر عليها بحوزتهم عبارة عن مخلفات تم تجميعها من صناديق القمامة لإعادة بيعها.

ووفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية، قال مصدر أمني إنه ”لا قضية على المقيمين الثلاثة“، مبينا أن ”الواقعة تم تهويلها“.

ووثق أحد الأشخاص وجود الوافدين الثلاثة في منطقة جابر الأحمد، حيث ظهر في مقطع فيديو جلوس الوافدين على الأرض إلى جانب بعض المخلفات وعلب تحتوي على مواد سائلة قيل إنهم استخدموها برش السيارات وقبضات حاويات القمامة.