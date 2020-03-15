السعودية تطلق سراح موقوفين لمكافحة كورونا

أطلقت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، سراح بعض المتهمين تم توقيفهم مؤخرًا في قضايا فساد مالي وإداري، احترازيًا بسبب فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الهيئة أحمد الحسين، اليوم الأحد، إن رئيس وحدة التحقيق الجنائي في الهيئة رأى إطلاق سراح بعض المتورطين في جرائم الفساد احترازيًا بالكفالة الحضورية، من أجل تعزيز الإجراءات التي اتّخذت للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح الحسين في مقابلة مع قناة العربية أن قرار الإفراج ”شمل متهمين لا يؤثر إطلاق سراحهم على التحقيق في القضايا المتابعين فيها“.

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أوقفت 298 شخصًا، بينهم قضاة وضباط ومسؤولون بالتعليم، بعد التحقيق مع أكثر من 800 شخص على صلة بقضايا فساد مالي وإداري واستغلال النفوذ الوظيفي.