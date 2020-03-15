ارتفاع وفيات ”الكحول المغشوشة“ في إيران إلى 106

ارتفعت اليوم الإثنين، أعداد الوفيات جراء تناول كحول مغشوشة في مدينتي شيراز والأهواز في إيران، إلى 106، حسبما أفادت مصادر طبية محلية.

وقال مدير العلاقات والإعلام بمنظمة الطوارئ بمدينة شيراز، حسن همتي، لوكالة أنباء ”تسنيم“، اليوم الأحد، إن ”المدينة سجلت اليوم وفاة 31 شخصا؛ جراء احتساء مشروبات كحولية مغشوشة، إضافة إلى إصابة 264 آخرين“.

وأوضح حسن همتي، أن ”هناك 197 شخصا يرقدون في مستشفيات شيراز، أما باقي المصابين فموزعون على باقي المدن الأخرى“.

وفي مدينة الأهواز العربية جنوب البلاد، سجلت هذه المدينة، اليوم الأحد، وفاة شخصين بسبب المشروبات الكحولية المغشوشة.

وقال المتحدث باسم الجامعة الطبية بمدينة الأهواز ”علي إحسان بور“، لوكالة أنباء ”فارس نيوز“، إن ”الأهواز شهدت اليوم حالتي وفاة بسبب المشروبات الكحولية“، مبينا أن ”عدد الوفيات ارتفع إلى 51 شخصا“.

وأوضح إحسان بور أن ”الأهواز شهدت الأسبوع الماضي إصابة 620 شخصا بحالات تسمم جراء المشروبات المغشوشة، وأن هناك 12 شخصا في حالة حرجة ويرقدون في العناية المركزة“.