عزل أستاذ أزهري يتحرش بالطالبات في مصر ويبيعهنّ أسئلة الامتحان

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، بعزل أستاذ جامعي بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بمحافظة سوهاج التابعة لجامعة الأزهر من الوظيفة الجامعية، للتحرش بالطالبات وبيعه لهن أسئلة الامتحان مقابل 50 جنيها، ما يعادل 3 دولارات.

ووجهت النيابة للمتهم قيامه بدعوة طالبات الفرقة الأولى لغة عربية بمنزله وبيعه لهن مذكرة مقابل 50 جنيها لكل طالبة، وقيامه بإعطائهن أسئلة الامتحان في مادة العروض والقوافي، وطلب منهن وضع علامة مميزة على ورقة الإجابة، فضلا عن قيامه بالتغزل والتحرش ببعضهن.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن سلوك الأستاذ الجامعى يعكس أثره على سلوكه العام في مجال الوظيفة الجامعية، مما يستلزم على الدوام تحقق السلوك القويم الصالح جنبا إلى جنب، للكفاية العلمية والمهنية لعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك، وتأهيل عالم الدين للمشاركة فى كل أنواع النشاط والإنتاج والريادة والقدرة الطيبة وعالم الدنيا، للمشاركة فى الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

وأضافت، أن ذلك يوجب ألا يكون هناك انحراف خُلقي يمس السلوك القويم وحسن السمعة، ويؤثر تأثيرا سيئا على الوظيفة التى حرص المُشرع على إحاطتها بسياج من الاحترام، الذى لا يمكن أن يتحقق وشاغل الوظيفة على درجة مؤسفة من تدهور الخُلق ومخالفة الشرع والدين.

يذكر أنه قبل أيام قضت المحكمة ذاتها بعزل أستاذ بإحدى الجامعات اغتصب إحدى طالباته أثناء درس خصوصي في شقته، بعد أن أوهمها بحبه.