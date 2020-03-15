الأردن.. تعاطف واسع مع بلقيس بني هاني بعد وفاتها بـ“ورم نادر“‎

خيمت حالة من الحزن، على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، عقب وفاة الشابة بلقيس بني هاني والتي أصيبت بورم نادر، تسبب بإزالة فكيها، مما أدى في النهاية إلى وفاتها.

وكانت الشابة وهي طالبة جامعية أصيبت بنتوء صغير في لسانها، وعقب مراجعتها المستشفى تبين بأنه ورم سرطاني، مما استدعى نقلها إلى مركز الحسين للسرطان، (مركز متخصص للسرطان)، وبدأت رحلتها مع المرض الذي لم يمهلها كثيرا.

#المقابلين_الآنوفاة بلقيس بني هاني توجع قلوب الأردنيين(اللهم ارحمها واغفر لها .. واربط على قلوب أهلها)بوقت وفاة… تم النشر بواسطة ‏المقابلين الان‏ في السبت، ١٤ مارس ٢٠٢٠

وحظيت ”بني هاني“ بتعاطف كبير في الأردن، عقب الإعلان عن إصابتها بالمرض قبل عدة شهور، حيث جرى تداول صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لها بالانتصار على المرض والشفاء الكامل.

وعادت الطالبة الجامعية للتفاعل بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب تفاقم حالتها الصحية، وإزالة فكيها، مما أعاق تنفسها، وغير ملامح وجهها بشكل واضح.

#لا_تحطا_حزنتي???? #الكل_يحط_قلب_❤️ لئنو بلقيس ملاك ب الجنهياربالله يرحمك بلقيس بني هاني الله ينتقم من كل واحد قصر مع بلقيس الله ينتقم من كل دكتور قصر مع بلقيس #ادعولها???? تم النشر بواسطة ‏بلقيس بني هاني‏ في السبت، ١٤ مارس ٢٠٢٠

وقبل أيام قليلة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور الشابة ”بني هاني“ بعد الكشف عن صور لها بعد إزالة فكيها، وسط مطالبات للجهات الرسمية بضرورة توفير الرعاية الصحية الكافية، حتى لو كان ذلك بنقلها للعلاج خارج البلاد.

وعلى ضوء تلك المطالبات، عقدت عشيرة ”بني هاني“ في محافظة إربد شمال البلاد، اجتماعا، أكدت فيه مطالبتها للحكومة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها علاج ابنتهم، بما في ذلك نقلها للخارج.

الله يرحمك يا بلقيس ويجعل الجنه مثواكي يارب يخوان الي بعز امو كل واحد نششر صوره بلقيس او بدو ينشر انك تحذفها او لا تنشر مشان الله بلقيس تحتاج الدعاء لها بالرحمة بديار الحق تم النشر بواسطة ‏بلقيس بني هاني‏ في السبت، ١٤ مارس ٢٠٢٠

وتزايدت المطالبات، بنقل ”بني هاني“ للعلاج خارج البلاد، فيما ناشدت الشابة عاهل البلاد الملك عبدالله الثاني، للإيعاز للجهات المعنية بنقلها للعلاج خارجا، وفعلا وصلت المناشدة للملك الذي أوعز بنقلها للعلاج في مستشفيات خارج البلاد، لكن الموت كان أقرب.

وعقب الإعلان عن وفاة ”بني هاني“ أعاد رواد منصات التواصل الاجتماعي تداول صور الشابة، مرفقين ذلك بتعليقات عبر أصحابها عن حزنهم البالغ لوفاتها، سائلين الله لها الرحمة والمغفرة.

وتداول رواد مواقع التواصل، صورا من كتابات ”بني هاني“ التي كانت من خلالها تتواصل مع الآخرين، لكونها كانت عاجزة عن الكلام، بسبب مرضها، وهو مما زاد من حالة التعاطف معها.