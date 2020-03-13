الإمارات.. غاضب يعض إصبع شرطي

أقدم أفريقي يبلغ من العمر 22 عاما في إمارة دبي، على الاعتداء على أفراد الشرطة، ثم قاومهم ورفض مرافقتهم، أثناء اقتياده إلى دورية أمنية.

ووفق صحيفة ”البيان“ المحلية، فإن الأفريقي أحيل لمحكمة الجنايات بتهم تتعلق باستعمال القوة والعنف والتعدي على رجال الشرطة.

وفي التفاصيل، فإن بلاغا ورد إلى الشرطة، يناير/كانون الثاني الماضي، حول مشكلة في إحدى الشركات، وبالانتقال إلى الموقع تبين أن المتهم كان غاضبا، وحاول الاعتداء على زملائه الموظفين؛ لأنه لم يتمكن من الحصول على جواز سفره.

وقال شرطي، إنه تحدث إلى المتهم بشأن الإجراءات القانونية لاستلام جواز سفره، لكنه لم يتفهم ذلك، ورفض الانصياع لأوامر الشرطة بمرافقتهم في الدورية الأمنية لاقتياده إلى مركز الشرطة، مستغلا قوته البدنية، وإثر ذلك تم طلب دورية مساندة، حضر فيها المجني عليهما الثاني والثالث، غير أن المتهم استمر في عناده وقاومهم جميعا، وتهجم عليهم وركلهم برجله، وعض أحدهم في إصبعه أثناء محاولته تثبيته بالقيد الحديدي، قبل أن تتم السيطرة عليه وشل حركته.