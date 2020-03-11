اعتقال سيدة نشرت تسجيلا عن ”كورونا“ أثار الهلع في الأردن

أوقفت الأجهزة الأمنية في الأردن، اليوم الأربعاء، سيدة نشرت تسجيلا صوتيا على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بإبلاغ جهات رسمية لتربويين ”بقرب إعلان حالة طوارئ في الأردن“ بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي في بيان اطلعت ”إرم نيوز“ على نسخة منه ، أنه تم القبض على السيدة التي نشرت التسجيل الصوتي بعد تحديد هويتها من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية.

وأضاف الناطق الإعلامي أن التحقيقات التي قام بها العاملون في وحدة الجرائم الإلكترونية مساء أمس خلال متابعتهم التسجيل الصوتي الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي للسيدة التي أثارت الهلع والخوف، وروجت إشاعات وأخبارا كاذبة حول إعلان حالة الطوارئ في المملكة، مكنتهم من تحديد هوية تلك السيدة وإلقاء القبض عليها.

وأشار إلى أنه سيتم إحالتها للقضاء بعد التحقيق معها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها لما قامت به من مخالفات قانونية مسّت الأمن والسلم المجتمعي.

وادعت السيدة المقبوض عليها في تسجيل صوتي أن الجهات الرسمية أبلغت تربويين ”بقرب إعلان حالة طوارئ في الأردن“ … وضرورة تخزين احتياطات كافية من المواد الغذائية والمحروقات وتسجيل المناهج عبر الفيديو لتدريسها للطلبة عن بعد.

وكان وزيرا الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة والصحة الدكتور سعد جابر، أكدا في مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء أنه لا تعطيل للمدارس والجامعات في هذه المرحلة، وأن الخطط التي تضعها الحكومة للتعليم عن بعد هي احترازية فقط، ولن يتم تطبيقها في الوقت الحالي.

وأكدت الحكومة في أكثر من مناسبة أن المخزون الإستراتيجي من السلع والمواد الغذائية والمحروقات في مستويات آمنة ومطمئنة، وأنه لا توجد أي ظروف تستدعي التهافت على تخزينها .