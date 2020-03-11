فتاة عربية تبيع المخدرات لشرطي في دبي

سقطت شابة عربية عاطلة عن العمل في يد شرطة دبي بدولة الإمارات، بعد ضبطها بتهمة تسهيل تعاطي المخدرات وترويجها وتعاطيها، وضبطها متلبسة في أثناء تسليم أحد أفراد شرطة دبي عينة من الحشيش تمهيدا لبيعها له.

وتلقت إدارة مكافحة المخدرات معلومات تفيد بوجود شبهات حول امرأة تتعاطى مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، كما تعمل على الترويج لمتعاطين مقابل مبالغ مالية، فتم تكليف أحد الضباط للتواصل معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أنه ”زبون“.

وعمد الضابط إلى إبلاغ المتهمة أنه يرغب بشراء مواد مخدرة منها بغية ضبطها متلبسة، وبالفعل تفاعلت معه وأخبرته أن بحوزتها مخدر الحشيش، واتفق معها على إتمام عملية التسليم بالقرب من أحد فنادق دبي، حسب صحيفة ”البيان“.

وبعد أن وصل الشرطي ”الزبون“ في الموعد المحدد بدورية مدنية إلى المكان المتفق عليه، التقى بالمتهمة وركبت معه في السيارة وسلمته عينة من مخدر الحشيش الذي تروجه، قبل أن يرسل إشارة إلى أفراد الكمين بإتمام العملية، فتمت مداهمة السيارة والقبض عليها.

وتذرعت الشابة (البالغة 27 عاما) أنها كانت تروج للمخدرات وتبيعها عبر مواقع التواصل بدعوى حاجتها للمال لسداد إيجار مسكنها.