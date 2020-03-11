إلغاء حبس صاحب مسابقة ”أجمل سيقان نسائية“ في الكويت

ألغت محكمة الاستئناف في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، حكما بحبس مواطن كويتي دعا إلى ”مسابقة أجمل سيقان“ وقضت بتغريمه مبلغ 5 آلاف دينار (16,500 دولار).

وكانت ”الجنايات“ قد حكمت بسجن الكويتي المتهم مدة عامين مع الشغل والنفاذ بتهمة مخالفة الآداب العامة بعد دعوته من خلال مقطع فيديو مصوَر إلى مسابقة لتصوير سيقان النساء.

محكمة الاستئناف تغرم مواطن دعى الى #مسابقة_السيقان 5000 دينار والغاء حكم السجن سنتين بعد ضبطه من مكافحة الجرائم الالكترونية pic.twitter.com/tqt3eZvm5K — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) March 11, 2020

وتعود القضية إلى مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، حين دعا المتهم من خلال مقطع فيديو إلى مسابقة لتصوير أجمل ”سيقان للنساء“، مقابل جائزة ذهبية (خلخال) لأجمل صورة.

وأثارت المسابقة آنذاك استياء وغضبا بين ناشطين في مواقع التواصل، ما دفع وزارة الداخلية لتتبع مقطع الفيديو والتحري عن هوية الشاب لاستدعائه، والتحقيق معه في المسابقة التي وُصفت بـ ”المنافية للعادات والتقاليد“.