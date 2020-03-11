الكويت تعتزم إحالة 18 من مشاهير مواقع التواصل والفاشينستات لنيابة الأموال

كشفت مصادر كويتية أن وحدة تحريات الأموال في دولة الكويت تعتزم إحالة 18 من المشتبه في تضخم حساباتهم البنكية إلى نيابة الأموال، معظمهم من مشاهير مواقع التواصل و“فاشينستات“.

ووفق صحيفة ”الجريدة“ الكويتية، فإن نيابة الأموال تحقق حاليا في حسابات لشاب وفتاة من مشاهير مواقع التواصل، بعد أن تبين تضخم حساباتهم المالية، التي تجاوزت 12 مليون دينار (ما يقارب 39,600,000 دولار).

وذكرت مصادر أن التحقيقات لا تزال في بدايتها مع الشاب والفتاة، إذ ستعمل على استدعائهما والتحقيق معهما، للتأكد من سلامة الأموال ومصادرها في حساباتهما.

وبدأت الكويت بملاحقة مصادر الأموال لبعض مشاهير و“فاشينستات“ مواقع التواصل قبل عدة أشهر، واستدعائهم للتحقيقات، بعد ملاحظة تضخم حسابات عدد منهم.