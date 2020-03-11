والد نسيم حبتور: لدي أدلة تربط مريم بخطف ابني (فيديو)

قال نوري حبتور والد المختطف نسيم حبتور في المملكة العربية السعودية، إن ابنه تم خطفه عام 1996 حيث كان ابنه وزوجته يتنزهون على كورنيش الدمام، مبينًا أنه ذهب إلى مكتبه، وبعدها أخبرته زوجته بأن نسيم تم خطفه وكان عمره عامًا و4 أشهر.

وأوضح أنه حصل على معلومات كثيرة من خلال بعض الأشخاص على كورنيش الدمام، حيث قالوا إن هناك امرأة ورجلًا كانا يسألان المارة عن ابنه وهو يصيح، وكان ذلك عملية تمويه للخروج من الكورنيش وبعدها اختفيا.

وأضاف والد نسيم حبتور في مداخلة هاتفية ببرنامج ”يا هلا“ على قناة ”روتانا خليجية“ أن لديه أدلة على ضلوع السيدة المقبوض عليها في خطف ابنه مبينًا أنه قرأ للخاطفة في إحدى التغريدات أنها خطفت واحدا من كورنيش الدمام وواحدا من حي عبدالله فؤاد.

وأوضح أن الثلاثة المخطوفين الذين عادوا إلى أهاليهم أخذوهم من المستشفى، ومعنى أنها ذكرت أن من خطفته من كورنيش الدمام هو نسيم حبتور، لكنه ليس لديها بل ربما باعته لأحد الأشخاص وهي تعرف ذلك.

وأردف قائلًا إنه بعد الخطف بثلاثة أشهر كان البعض يقول له إن ابنه مخطوف في دارين، والبعض قال في حفر الباطن، والبعض قال الخُبر، وعندما ربطت الأمور ببعضها علمت أنها من أهل دارين وزوجها الأخير أيضًا من دارين ولديها ابنة في حفر الباطن وهذا دليل أن لها ضلعا في اختفاء نسيم.

وعن سبب طلبه فحص الـDNA للشاب ”طلال“ قال إنه حصل على معلومات عنه بأن هناك تشابهًا من خلال ”الوحمة والعمر والتعديل في الهوية والتشابه مع أولاده والعام الذي خُطف فيه“، موضحًا أنه تسربت إليه شكوك في الفحص فكان من المفترض أن يحصل على نتيجة بعد ثلاثة أيام، ولكن النتيجة تعطلت شهرين وهذا سبب في طلبه الإعادة.

وبين قائلا: ”جاءت قصة الخطف بحق الأطفال الثلاثة الذين عادوا إلى أهاليهم وعاد الأمل بأن نسيم حبتور موجود“، مردفًا أن الناس طالبونا بتحليل الـDNA ولم نقم بهذا إلا بعد طلب الرأي العام السعودي بإعادة الفحص، مشيرًا إلى أن التحليل أوضح أن ”طلال“ ليس ابني واتجاهنا الآن للخاطفة لأنها تعلم أين نسيم حبتور.

ووجه والد نسيم حبتور رسالة للخاطفين قائلًا: ”اليوم عايشين في هذه الدنيا وغدًا راحلين، ارحموا قلب نوري حبتور وقلب أولاده وزوجة نوري حبتور وخلوا نسيم حبتور يعود لأحضان أهله وكفاية ما تحملتوه من ذنوب في الابتعاد عن أهله“، كما وجه رسالة لابنه نسيم ربما يسمعها فقال: ”كل من هو عنده وحمة في الورك الأيمن ينظر لها ويتصل على الرقم حقي“.

وكان محامي عائلة المختطف نسيم حبتور، الدكتور سعد بن شايع، قد حسم نتيجة فحص الحمض النووي DNA للشاب ”طلال“ عبر حسابه في موقع ”تويتر“ وخلال مداخلة مع قناة ”الإخبارية“ المحلية، أكد أن النتيجة ”ليست متطابقة“.

وكتب في تغريدته: ”من أمام إدارة الأدلة الجنائية أبلغكم بالنتيجة وهي عدم المطابقة، ونسأل الله أن يربط على قلوب والدي نسيم حبتور“.

وعانت عائلة حبتور طوال أكثر من عقدين، منذ اختفاء ابنها البالغ سنة وعدة أشهر من على كورنيش الدمام، لتتجدد آمالها مع التسليط الإعلامي على قضية ”مريم“.

ومع كشف نوري حبتور لقصة الشاب ”طلال“ وشكوكه تجاهه، ناشد إعلاميون وناشطون سعوديون النظر في قضية المختطف ”نسيم“، وهو ما تم بالفعل، بعد توجيه من أمير المنطقة الشرقية بإعادة إجراء تحليل الحمض النووي للشاب ”طلال“ وبلجنة على أعلى المستويات، لحسم القضية.