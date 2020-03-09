القبض على برلماني مصري بتهمة الرشوة‎

ألقت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، اليوم الإثنين، القبض على البرلماني جمال الشويخي نائب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، بتهمة تقاضي رشوة من شركة ”نكست هوم“، لاستخدام نفوذه في استرداد ضمان أعمال الحفر البالغ قيمته حوالي 7.5 مليون جنيه ‏لأحد مشروعات الشركة بالمقطم.

وتمكنت هيئة الرقابة من ضبط بعض المتهمين في القضية رقم 501 لسنة 2020، حصر أمن الدولة العليا، على رأسهم النائب البرلماني، لطلبه وحصوله على مبلغ 300 ألف جنيه ‏على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة الشركة.

وضبطت الهيئة في وقت سابق عددا من مسؤولي حي المقطم منهم مدير منطقة الإسكان، ومدير التنظيم؛ لحصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت حوالي 1.5 مليون جنيه من الشركة المذكورة لإنهاء إجراءات إصدار تراخيص المشروع المشار إليه.

ووافق البرلمان المصري، أمس الأحد، على الطلب المقدم من النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب جمال الشويخي، لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب في القضية رقم 501 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.