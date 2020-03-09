لبناني يهين ضابطا كويتيا: ”غصبن عنك تخلصني“

أهان مقيم لبناني في دولة الكويت ضابطا برتبة رائد، حاول تهدئة موقف بين المتهم وفاحص فني.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن مراجعا لبنانيا كان في إدارة الفحص الفني في محافظة حولي لإنهاء إجراء معاملة خاصة بسيارته، وعندما قدم المعاملة تم إبلاغه من قبل الفاحص بأن سيارته لا تنطبق عليها الشروط المعتمدة من قبل الإدارة العامة للمرور، فاعترض على كلامه وحدثت بينهما مشادة.

ومع احتدام الموقف، تدخل ضابط برتبة رائد، وطلب من المراجع اللبناني الهدوء حتى يقف على تفاصيل المشكلة، لكن المراجع انفعل غاضبا بوجه الضابط، وألقى بأوراق الفحص الفني الخاصة بسيارته في وجهه، معلقا ”غصبن عنك تخلصني“، ما اضطر الضابط لاستدعاء رجال الأمن لضبطه.

وتم تسجيل قضية ضد اللبناني بتهمة إهانة موظف عام والتعدي بالقول والفعل، وإحالته للتحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.