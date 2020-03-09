برفقة فتاتين.. كويتيان يعتديان على عسكري ويصورانه للاستهزاء به

أقدم شابان في دولة الكويت على الاعتداء على عسكري مرور وتصويره والاستهزاء به أمام فتاتين كانتا برفقتهما، وذلك بعد توقيفهما للاشتباه بهما.

ووفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن كويتيَين من مواليد (1988 و1993)، هربا بعد إهانة عسكري والاعتداء عليه، إلا أنه تم ضبطهما لاحقا.

وبدأت الواقعة حين اشتبهت دورية تابعة للمرور في محافظة حولي بقائد مركبة رباعية بداخلها 4 أشخاص (شابان وفتاتان) يقومون بالرقص داخل المركبة، ولدى توقيفهم قام أحد الشابين بتصوير العسكري والاستهزاء به، ليتم أخذ إثباتات الشابين، حيث اتضح أنهما كويتيان، وخلال الاستعلام عنهما، قاما بالهرب، وتم ضبطهما لاحقا في مركبة أخرى، وسط ترجيحات أن تكون المركبة التي ارتكبت فيها الواقعة تعود للفتاتين.