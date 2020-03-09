بالفيديو.. آسيوي يتعرض لـ“تنمر وسخرية“ في مصر بسبب ”كورونا“

أظهر مقطع فيديو نشره ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي في مصر، حادثة ”تنمر وسخرية“ تعرض لها شخص آسيوي، على خلفية فيروس كورونا المستجد وحالة الهلع التي لازمته حول العالم.

ويظهر الآسيوي في مقطع الفيديو المتداول داخل سيارة أجرة، وكان السائق الذي يسير به إلى وجهته يضع منديلا على أنفه وهو ما جعل بعض المارة يسخرون منه قائلين: ”خايف من كورونا، هيجيلك كورونا“، وبعدها قام السائق بطرده من سيارته.

وحاول الضحية الاستغاثة برجل أمن على الطريق ولكن دون استجابة؛ ما دعاه للسير وسط السيارات في محاولة منه لاستقلال أي سيارة أخرى ولكن دون استجابة أيضا حتى أنه حاول إيقاف سيارة ”تاكسي“ بالقوة ولكن السائق استمر في السير ولم يقف له.

وتم تداول مقاطع الفيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدى الكثير من النشطاء .غضبهم مما فعله بعض المواطنين.

وأكد متابعون أن ”المواطن كوري الجنسية وليس له علاقة بما يحدث في الصين“.

وقال أحد الناشطين: ”لا حول ولا قوة الا بالله، مشوفتش اقذر من كده حسبي الله، الراجل ماشي وسط العربيات زي المسعور من أفعالهم“.

لا حول ولا قوة الا بالله مشوفتش اقذر من كده حسبي الله الراجل ماشي وسط العربيات زي المسعور من افعالهم تم النشر بواسطة ‏‎Joo Smhody‎‏ في الأحد، ٨ مارس ٢٠٢٠

وكتبت ميساء محمد: ”حسبنا الله ونعم الوكيل في كل واحد كان سبب لأذية الراجل ده وبهدلته!!!!! انتو إيه خلاص مبقاش عندكم قلب وبقا همكو كله التريقة علشان تضحكلكوا ضحكتين وخلاص عليه العوض“.