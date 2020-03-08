أردني يضرب شقيقه حتى الموت في الكويت

توفي وافد أردني مقيم في الكويت، داخل المستشفى الذي دخله عقب تعرضه لضرب مبرح من قبل شقيقه داخل منزلهما في منطقة الفروانية.

وقال اللواء المتقاعد حمد السريع في تغريدة عبر حسابه، إن ”الأردني المتوفى تعرض للضرب من قبل شقيقه الأكبر بسبب تعاطيه للمواد المخدرة، ليتسبب الضرب بوفاته“.

وأضاف اللواء حمد، أن ”الجثة وصلت إلى مستشفى الفروانية، وقام رجال المباحث بإلقاء القبض على الشقيق الأكبر الجاني، وتم إحالته إلى النيابة العامة في قضية ضرب أفضى إلى موت“.

وكشفت صحيفة ”الراي“ أن المتوفى أُدخل المستشفى بعد تعرضه للسقوط نتيجة الضرب الذي تلقاه من شقيقه، إلا أنه توفي داخل غرفة العناية المركزة.