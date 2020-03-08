المفاوضات استغرقت 12 ساعة.. كواليس انتحار شاب مصري من أعلى سفح هرم ”خفرع“

استمرت القوات الأمنية المصرية ولأكثر من 12 ساعة تحاول إقناع الشاب الذي ألقى بنفسه من أعلى هرم خفرع صباح اليوم الأحد ولقي مصرعه، بالنزول والعدول عن قرار الانتحار.

وكان الشاب قفز من ارتفاع قرابة 100 متر حسب التحريات، التي بينت أيضا بأن الشاب مهتز نفسيا ولا تزال التحريات مستمرة لتحديد هويته والوصول لأسرته.

وتبين من التحقيقات الأولية، أنه كان أقيم حفل بالمنطقة الأثرية مساء أمس السبت، وكان الشاب متواجدا به وتسلل وصعد إلى الهرم الأوسط خفرع، وما أن لاحظته قوات تأمين المنطقة الأثرية حتى طالبوه بالنزول لكي لا يعرض نفسه للأذى.

ورفض الشاب الامتثال للقوات الأمنية وصعد قبيل قمة الهرم بقليل؛ إذ يبلغ طول هرم خفرع قرابة 130 مترا وتوقف الشاب عند ارتفاع 100 متر، قبل أن يلقي بنفسه ويفارق الحياة.