انتحار شاب مصري بإلقاء نفسه من أعلى هرم ”خفرع“

أقدم شاب مصري على الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى هرم ”خفرع“ بمنطقة أهرامات الجيزة.
وأفاد بيان صادرعن وزارة السياحة والآثار، الأحد، بأن شابا مصريا تسلق خلسة هرم ”خفرع“ ثم ألقى بنفسه قاصدا إنهاء حياته، فسقط على الأرض ميتا.
وانتقل فريق من رجال الشرطة المصرية وعدد من أعضاء النيابة العامة لمكان الحادث لبحث ملابسات الواقعة والوقوف على أسبابها.
وأمر محقق النيابة العامة بنقل جثة المتوفى إلى المشرحة تمهيدا لتشريح جثته لبيان سبب الوفاة.
ويقع هرم خفرع جنوب غرب هرم أبيه خوفو بمنطقة أهرامات جيزة، ويبلغ ارتفاعه 143،5 متر.