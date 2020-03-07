بعباءة ونقاب.. موظف آسيوي يسرق شركته في دبي

ألقت السلطات الإماراتية في دبي القبض على موظف آسيوي، سرق 146 ألف درهم و22 ألف دولار من مقر الشركة التي يعمل بها.

وكان الموظف الآسيوي قد ارتكب جريمته بعد أن تنكر بزي سيدة، عبر ارتدائه العباءة والنقاب.

ونقلت صحيفة ”الإمارات اليوم“ عن مدير مركز شرطة نايف العميد طارق تهلك، قوله إن الأجهزة المختصة تمكنت من رصد حركة السارق عبر كاميرات المراقبة في الشركة.

وأضاف أن السارق تعمد إخفاء هويته الحقيقية بالتخفي وراء النقاب، كما استعان بالمناديل الورقية ليفتح الأدراج ويسرق المبالغ المالية، دون أن يترك بصمات خلفه.

وأوضح أنه ”بالتحقيق مع جميع العاملين في الشركة، استطعنا كشف هوية الجاني من خلال مقارنة الحركات ومواصفات الجسد وأسلوب المشي الذي يُميز كل شخص عن الآخر.

ولفت العميد طارق تهلك إلى أنه تم إعادة المبالغ المالية المسروقة كاملة إلى صاحب الشركة، الذي أعرب عن تقديره العميق على إعادة المال في يوم السرقة ذاته.