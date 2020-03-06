السعودية تحقق في حادثة اعتداء مديرة مدرسة على طالبة بسبب صبغ شعرها

فتحت السلطات السعودية المختصة، تحقيقاً للتأكد من مزاعم عن تعرض طالبة في المرحلة المتوسطة بإحدى مدارس محافظة الخرج في منطقة الرياض، لاعتداء جسيم من قبل مديرة مدرستها بسبب قيام الطالبة بصبغ شعرها.

وقالت هيئة حقوق الإنسان في السعودية، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إنها رصدت ما تم تداوله بشأن الحادثة، وتتابع مع الجهات المختصة ”للتحقق من اتخاذ الإجراءات النظامية، والتأكد من تقديم الرعاية الصحية اللازمة للطالبة“.

رصدت #هيئة_حقوق_الإنسان ما تم تداوله في وسم #مديره_تتسبب_بقتل_طالبه، وتتابع مع الجهات المختصة للتحقق من اتخاذ الاجراءات النظامية، والتأكد من تقديم الرعاية الصحية اللازمة للطالبة.#السعودية — هيئة حقوق الإنسان (@HRCSaudi) March 6, 2020

وجاء تدخل هيئة حقوق الإنسان بعد دعوات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، للتحقيق في المزاعم التي تداولها مغردون سعوديون في تويتر تحت الوسم ”#مديره_تتسبب_بقتل_طالبه“.

وتدور الحادثة بحسب عدد من الروايات المتداولة بشأنها، حول طالبة في المرحلة المتوسطة، حضرت إلى مدرستها وقد صبغت جزءاً من شعرها، ما دفع مديرة المدرسة لرش مادة لم تتضح ماهيتها، على شعر الطالبة لإزالة الصبغ، قبل أن تتطور حالة الطالبة بفعل تصرف المديرة، ويتم نقلها للمستشفى في حالة حرجة.

ووفقاً لتغريدة حساب يشتكي صاحبه إلى إدارة تعليم الخرج، فإن الحادثة وقعت أواخر الشهر الماضي، حيث كتب في تغريدته ”سعادة مدير التربية والتعليم بالخرج هل يرضيك فاجعة الطالبة المباركي في مدرسه السهباء للبنات أدخلت البنت فغيبوبة وتجلط في الرجل بسبب المديرة ومعاونيها، احتاج التحقيق ف ذلك وأخذ حقي لبنتي وسوف يوصل صوتي للملك والوزير“.

@kharjedu1 سعاده مدير التربيه والتعليم بالخرج هل يرضيك فاجعه الطالبه المباركي في مدرسه السهباء للبنات أدخلت البنت ف غيبوبه وتجلط في الرجل بسبب المديره ومعاونيها احتاج التحقيق ف ذلك وأخذ حقي لبنتي وسوف يوصل صوتي للملك والوزير — ربي زدني تقوى (@pnDifVggtCPmLUO) February 26, 2020

وروى حساب آخر في تويتر، تفاصيل أوسع عن الحادثة، دون أن يكشف عن علاقته بالطالبة، لكنه قال إن لديه كافة التقارير التي تثبت هذا الأمر، و ”تم رفع قضية للشرطة ولتعليم الخرج، نريد البت السريع..“.

توجد كافة التقارير التي تثبت هذا الأمر ، تم رفع قضية للشرطة ولتعليم الخرج ، نريد البت السريع ودون واسطات .

اليوم فعلتها مع ابنتنا غدًا ستفعلها مع أخرى يجب حماية الطالبات من لامبالاة بعض القائدات .

من يشكك في هذه القضية نقول له شكرًا لك ونرجو أن تراعي إنسانيتك فقط . — ﮼علوش NFC 17 (@oq_vq) March 6, 2020

ورغم وجود عدد كبير من المتعاطفين مع الفتاة وعائلتها، شكك عدد آخر من السعوديين بحقيقة التفاصيل المتداولة حول الحادثة، سيما مزاعم استخدام المديرة لبخاخ يحتوي مادة كيميائية بحسب بعض المغردين.

ولم تعلق إدارة تعليم الخرج ولا تعليم منطقة الرياض، على الجدل الذي تسببت به قصة الفتاة ومديرتها، حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

وتثار بين فترة وأخرى، انتقادات ضد بعض مديرات أو قائدات مدارس البنات لفرضهن قيوداً على ملابس الطالبات ومظهرهن الخارجي.