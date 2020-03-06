السعودية.. اعتقال يمني وضع صورة الحوثي على عملة المملكة

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ألقت الأجهزة الأمنية السعودية في مدينة جدة، اليوم الجمعة، القبض على مقيم يحمل الجنسية اليمنية قام بوضع صورة عبدالملك الحوثي، على ورقة من فئة 500 ريال سعودي. وقالت محافظة جدة إن الجهات الأمنية ”ضبطت ⁧في جدة مقيمًا من الجنسية اليمنية ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي واضعًا صورة عبدالملك الحوثي على عملة من فئة ٥٠٠ ريال…