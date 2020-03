اغتصاب جماعي لسائحة بولندية يثير ضجة في فلسطين‎

View this post on Instagram

5 شبان فلسطينيون يغتصبون سائحة بولندية في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، وصوروا الجريمة عبر هاتف أحدهم، وألقي جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني القبض عليهم، وهم من مدينة بيت لحم. . وأظهر مقطع فيديو، قيل إنه لأحد المعتدين، إذ يظهر شابا مقيد اليدين، ويتعرض لضرب، وهو يعترف بارتكابه جريمة الاغتصاب.