اغتصاب جماعي لسائحة بولندية يثير ضجة في فلسطين‎

كشف رجل الإصلاح العشائري، خلف العبيدي، تفاصيل إقدام خمسة شبان فلسطينيين، على اغتصاب سائحة بولندية في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، وتوثيق جريمتهم بالفيديو.

وقال العبيدي، في تصريحات صحفية، إن خمسة شبان استدرجوا سائحة بولندية والمرشد السياحي الخاص بها (فلسطيني الجنسية)، واغتصبوها، واعتدوا على الشاب المرافق لها بالضرب، وقيدوه قبل ارتكاب جريمتهم، وذلك في منطقة المخرور، غربي بيت لحم.

وأضاف العبيدي: ”الجناة (لم يُكشف عن هويتهم) اغتصبوا السائحة وصوروا الجريمة عبر هاتف أحدهم“، مشيرا إلى أن جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني ألقى القبض عليهم، وهم من مدينة بيت لحم، وفقا لما أورده موقع ”دنيا الوطن“ الفلسطيني.

وتابع: ”الجناة ربطوا المرشد السياحي بكرسي، وتم الاعتداء عليه بطريقة وحشية وغير لائقة“، كما تعرضت السائحة للاغتصاب عدة مرات.

وأشار العبيدي، إلى أن جميع الفيديوهات المتعلقة بالجريمة، موجودة لدى الشرطة، وأنه ”يجري متابعة الموضوع من أعلى المستويات في السلطة الفلسطينية“.

وساعدت هوية المرشد السياحي الذي ينتمي لعشيرة فلسطينية في بيت لحم، في إثارة القضية لدى الرأي العام؛ ما دفع بعض العشائر للتدخل لتسوية الموضوع، وفق نشطاء ومغردين.

وأعلنت الشرطة الفلسطينية، يوم الأربعاء، اعتقال الشبان المعتدين، وذلك بالتعاون مع جهاز الأمن الوقائي؛ بتهمة الاعتداء على مواطن وسائحة بولندية.

وأوضحت الشرطة، أن مواطنا تقدم بشكوى تفيد بالاعتداء عليه وسائحة بولندية كانت برفقته، استخدم فيه المشتبه بهم مركبة غير قانونية وأسلحة بيضاء وانتحلوا صفة رجال أمن.

وتشير التحقيقات، إلى أن المتهمين اعترفوا بجريمتهم، بعدما تعرف عليهم المرشد السياحي، وتمت إحالة القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وتداول متعاملون مقطع فيديو، قيل إنه لأحد المعتدين، إذ يظهر شابا مقيد اليدين، ويتعرض لضرب، وهو يعترف بارتكابه جريمة الاغتصاب.