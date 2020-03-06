الإمارات.. لص يدفعه تأنيب الضمير للتبليغ عن شركائه في السرقة

شعر لص تورط مع شخصين آخرين في سرقة كابل كهربائي بطول 13 متراً، تابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، بعد قطعه من مساره في أحد الشوارع بمنطقة جبل علي، بتأنيب الضمير، فقرر تسليم نفسه للأجهزة الأمنية والإرشاد عن شريكيه.

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، التي أوردت الخبر فإن المتهمين عمدوا إلى قطع كابل كهربائي من موقع عمل لشركة مزودة لهيئة الكهرباء، ثم لاذوا بالفرار، وبعدها تواصلوا لاحقا مع شخص يقيم في الشارقة وباعوا له الكابل، وتم القبض عليه أيضا لعلمه بالسرقة قبل الشراء.

وقال مهندس تابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، إنه توجه إلى منطقة العمل فاكتشف قص كابل كهربائي وسرقته من حفرة تحت الأرض كانت ممدودة لتوصيل الكهرباء في منطقة جبل علي الصناعية، لافتاً إلى أنه شاهد الكابل قبل ساعات من سرقته وتأكد من وجوده.

من جهته، قال شاهد من شرطة دبي إن بلاغاً ورد عن سرقة كابلات كهربائية من منطقة جبل علي الصناعية، ورغم التحريات لم يتم تحديد شخص لعدم وجود كاميرات مراقبة.

وأضاف أنه بعد نحو أسبوع من الواقعة ورد اتصال من شرطة الشارقة يفيد بالقبض على شخص بحيازته كابلات كهربائية، وبسؤاله عنها قال إنه تلقى اتصالاً من شخص مجهول بأن لديه كابلات كهربائية للبيع، فقابله واشترى منه الكابل.

وأوضح الشاهد أنه تم التواصل مع المجهول الذي اتصل بالمشتري المتهم، وتبين أنه أحد اللصوص، وبسؤاله هاتفيا أقر بجريمته وتعهّد بالحضور والتزم بذلك، مبينا أنه أخطأ وشعر بتأنيب الضمير، وأرشد عن زميليه اللذين ضبطا لاحقا.

واعترف المتهمان الآخران بالمشاركة في السرقة، وأرشدوا جميعاً على المكان الذي سرقوا منه الكابل الكهربائي، كما اعترف المتهم الرابع المشتري بأنه التقى بهم واشترى منهم الكابل بنحو 1300 درهم (356 دولار) رغم علمه بسرقته، وأحيلوا جميعاً إلى محكمة الجنايات في دبي.