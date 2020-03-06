كويتي يمزق ملابس مواطنة أمام المارة

اعتدى كويتي على فتاة (مواطنة) في وسط الشارع، ومزق ملابسها أمام المارة، بعدما لاحقها وهي تستقل سيارة أجرة، وأجبر السائق على التوقف.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن مواطنا كويتيا لاحق فتاة كانت تستقل سيارة أجرة، اصطدم بها ثلاث مرات حتى أجبر سائقها على التوقف، وقام بإخراج الفتاة من السيارة، واعتدى عليها وسط الشارع.

وتقول الفتاة التي قدمت والسائق بلاغا للجهات الأمنية، إن المواطن مزق ملابسها، وسلب منها هاتفها، حتى تدخل المارة المتواجدون في المكان وخلصوها منه.

ولم يتم الكشف عن هوية الكويتي والمجني عليها، وما إذا كانت تربطهما علاقة مسبقة أم لا.

وجرى تسجيل قضية هتك عرض، واعتداء بالضرب ضد المتهم، كما سجل سائق التاكسي قضية بسبب تعرضه للاصطدام العمد.