القبض على سعودي ستيني باع النساء ”وظائف وهمية“

ألقت الأجهزة الأمنية في منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية القبض على رجل متهم بجرائم نصب في بضع مناطق بالمملكة، إذ أوهم النساء بتوظيفهن في المؤسسات الحكومية، والحصول منهنّ على المال مقابل ذلك.

وحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، فإنه وبعد تحريات مكثفة تمكنت شرطة القصيم من القبض على المحتال، الذي تبين أنه سعودي في العقد السادس من العمر.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يقوم بإيهام النساء بقدرته على تحصيل وظائف لهن في المؤسسات الحكومية، والحصول منهن على المال لقاء ذلك.

وأكد متحدث شرطة القصيم أنه تم توقيف المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.