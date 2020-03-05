طعن سيدة خليجية خلال عملية بيع مولود

أقدمت امرأة من جنسية آسيوية على طعن سيدة خليجية، لم يتم الكشف عن هويتها، بسبب خلاف على سعر بيع طفل مولود.

ووفق ما أورده المختص بالقضايا الأمنية والحوادث أبوطلال الحمراني، فإن الجريمة وقعت يوم الثلاثاء في إحدى الدول الخليجية، حيث اعتدت آسيوية على خليجية بعد خلاف بينهما على سعر طفل مولود، وتم إلقاء القبض على المتورطين بالقضية لاحقا.

وقال في تغريدة عبر ”تويتر“ اليوم: ”في سالفة وقصيدة جديدة حصلت جريمة شروع بالقتل قبل أمس في دولة خليجية حيث اعتدت وافدة على خليجية وسددت لها طعنة بسكين، بعد أن اختلفت معها على سعر بيع طفل مولود..التفاصيل قريبا ”لاتقولون ماانفردت بالخبر“.

في سالفة وقصيدة جديدة حصلت جريمة شروع بالقتل قبل أمس في دولة خليجية حيث اعتدت وافدة على خليجية وسددت لها طعنه بسكين، بعد أن اختلفت معها على سعر بيع طفل مولود ????‍♂️ التفاصيل قريبا "لاتقولون ماانفردت بالخبر" ???? — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 5, 2020

وأضاف أن الخليجية المطعونة زوجة تاجر معروف، وكانت اتفقت مع الآسيوية على شراء مولودها وهي حامل فيه مقابل مبلغ من المال، وبعد أن وضعت الآسيوية الطفل طمعت بمبلغ أكبر خلال الاجتماع لتسليم المال مقابل الطفل؛ ما أغضب الخليجية وقامت بصفعها على وجهها؛ ما دفع المرأة الآسيوية لطعنها بسكين.

المعلومات الأولية، أن الخليجية المطعونة زوجة تاجر معروف، كانت قد اتفقت مع الوافدة على شراء مولودها وهي حامل فيه مقابل مبلغ من المال وبعد أن وضعت طمعت الوافدة بمبلغ أكبر خلال الاجتماع لتسليم المال والطفل مما اغضب الخليجية حيث ضربتها "كف" على وجهها وردت لها الأسيوية بطعنه سكين!

(2) — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 5, 2020

وادعت الآسيوية في التحقيقات أن المشاجرة حصلت عندما أجبرتها الخليجية وزوجها على بيع طفلها، إذ لم تكن موافقة على ذلك، وحاولا خطف الطفل منها بعد رفضها.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها وزوجها لا يستطيعان الإنجاب بسبب العقم، وكانا على تواصل مع الآسيوية منذ بداية حملها، إلا أن الأخيرة أخلّت بالاتفاق بعدما وضعت الطفل ورغبت في الاحتفاظ بابنها، وتراجعت عن البيع، ما أغضب الخليجية وزوجها.

وأفرج عن رجل الأعمال وشقيقته بكفالة، فيما تم حجز الجانية الآسيوية على ذمة التحقيق، ولا تزال زوجة التاجر في المستشفى، في حين حامت شكوك رجال الأمن حول المتهمة كونها على علاقة بعمليات بيع أكثر من طفل.

وتأتي هذه القضية تزامنا مع خروج قضية خاطفة الأطفال ”مريم“ في المملكة العربية السعودية إلى العلن، وسط شكوك في أن يكون هناك آخرون متورطون فيها وبتجارة الأطفال.