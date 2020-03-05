3 أشقاء أردنيين يطعنون اثنين من ”البدون“ في الكويت

تعرض اثنان من فئة غير محددي الجنسية ”البدون“ في دولة الكويت إلى الطعن بآلة حادة من قبل 3 أشقاء من الجنسية الأردنية على خلفية مشاجرة وقعت بينهم في أحد المجمعات التجارية بالعاصمة.

ووفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن بلاغا ورد إلى الأجهزة الأمنية عن نشوب مشاجرة قرب أحد المجمعات التجارية في منطقة شرق، وبانتقال رجال الأمن، تمت السيطرة على المتشاجرين.

وتبين أن المشاجرة وقعت بين 5 أحداث وهما شقيقان من الـ“بدون“ ضد 3 أشقاء أردنيين استخدموا فيها آلة حادة وطعنوا الشقيقين البدون؛ ما أدى إلى إصابتهما بجروح قطعية وتم إسعافهما إلى المستشفى.

وتم تحويل الأشقاء الأردنيين للتحقيقات، إذ أكدوا أنهم تعرضوا -أيضا- للضرب من المجني عليهما.