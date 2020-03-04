مصري يلقي زوجته من الطابق العاشر

أنهى مصري حياة زوجته بطريقة بشعة بعد مشادة كلامية بينهما، بإلقائها من الطابق العاشر لتسقط جثة هامدة غارقة في الدماء.

وتلقى رجال الأمن في محافظة الإسكندرية، إخطارا يفيد بسقوط سيدة من أعلى عمارة سكنية، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لموقع الجريمة.

وبالمعاينة وجمع المعلومات، تبين قيام الزوج بإلقاء زوجته من الطابق العاشر بسبب المشادات الكثيرة بينهما خلال الفترة الماضية، فقام بحملها وإلقائها من الطابق العاشر.

وألقى رجال الأمن القبض على الزوج المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، حيث صرحت النيابة بدفن الجثة بعد إعداد تقرير طبي بشأنها.