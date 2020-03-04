اعتداء ”وحشي“ على معلم أردني من ذوي أحد التلاميذ

أقدم ذوو طالب مدرسي، في محافظة الزرقاء الأردنية، يوم الأربعاء، على ضرب معلم بشكل مبرح، مما أدى إلى إدخاله المستشفى بشكل عاجل لتلقي العلاج اللازم.

ووفق موقع ”عمون“ المحلي فإن وزير التربية والتعليم في الأردن تيسير النعيمي شدد على رفض الوزارة التام لكل أشكال الاعتداء على المعلمين أو التطاول عليهم والإساءة إليه، موعزا بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من قام بالاعتداء عليه.

وأكدت نقابة المعلمين، بأن معلما في مدرسة عكرمة بمنطقة الضليل (محافظة الزرقاء) تعرض لاعتداء وصفته بالوحشي من قبل ذوي أحد الطلبة.

وأفاد الموقع المحلي، نقلا عن شهود عيان بأن ذوي الطالب المعتدين وعددهم ثلاثة، قاموا باستدراج المعلم إلى الساحة، وجرى الاعتداء عليه بالضرب والشتم والتهديد.

ونُقل المعلم المعتدى عليه إلى مستشفى الزرقاء الحكومي لتلقي العلاج اللازم، حيث إنه مصاب بجرح في الوجه وتم إسعافه، إثر تعرضه لضرب بأداة حادة في وجهه، مما استدعى تضميد جرحه بسبع غرزات.

وطالما تؤكد نقابة المعلمين الأردنيين، رفضها للاعتداء على المعلمين الذين يتعرضون باستمرار لحوادث مشابهة، فيما تحمل النقابة الحكومة مسؤولية تلك الاعتداءات.