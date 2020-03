المذيع الأمريكي الشهير كريس ماثيوز يستقيل على الهواء بعد اتهامه بالتحرش‎ (فيديو)

أعلن المذيع التلفزيوني الأمريكي كريس ماثيوز استقالته على الهواء مباشرة، واعتذر عن سلوكه بعد ادعاءات بالتحرش الجنسي وردود الفعل الشعبية التي أثارتها تغطيته للانتخابات.

وأمضى ماثيوز عقودا في استجواب القادة السياسيين في برنامجه الحواري السياسي الليلي ”هاردبول“، لكنه وجد نفسه في دائرة الضوء بعدما اتهمته ضيفة سابقة بإدلاء ملاحظات غير لائقة بشكل منتظم.

