الأمن الأردني يضبط شخصين نشرا شائعات حول فيروس كورونا

ألقت أجهزة الأمن الأردنية، القبض على شخصين نشرا أخبارا مغلوطة وشائعات حول فيروس كورونا في المملكة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، في بيان صدر يوم الثلاثاء، إن ”وحدة الجرائم الإلكترونية، وعلى إثر ما تم نشره وتداوله، أمس الإثنين، من أخبار غير صحيحة وشائعات حول مرض كورونا، ألقت القبض على شخصين ممن قاموا بنشر مثل تلك الأخبار والشائعات، وبوشر التحقيق معهما، تمهيدا لإحالتهما للنيابة العامة“.

وأكد أنه ”ستتم متابعة وملاحقة وضبط كل من يقوم بنشر أو إعادة نشر أو تداول مثل تلك الأخبار والشائعات غير الصحيحة، التي تؤثر على الأمن المجتمعي وتثير الهلع بين المواطنين، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم“.

وأهاب الناطق الإعلامي بالمواطنين، ”عدم نشر أو إعادة نشر أو تداول أي أخبار غير موثوقة وغير صادرة عن المصادر الرسمية الموثوقة؛ تجنبا للمساءلة القانونية، ولكي لا يساهموا عن قصد أو دون قصد بنشر الشائعات وإثارة الهلع في المجتمع“.

وأعلن الأردن، الإثنين، تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس لشاب زار إيطاليا الشهر الماضي.