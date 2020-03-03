محكمة بأبوظبي تصدر أحكاما في قضايا سب وسيم يوسف

أصدرت محكمة جنح أبوظبي، في جلستها اليوم، أحكاما قضائية في 4 قضايا لمتهمين بسب وقذف مقدم البرامج، وسيم يوسف، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقضت المحكمة في قضيتين بسقوط الحق في الشكوى وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في شقها المدني، وفي القضية الثالثة واجه المتهم تهمتي سب وقضت المحكمة ببراءته من التهمة الأولى وسقوط الحق في الشكوى وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في شقها المدني في التهمة الثانية.

وأصدرت محكمة الجنح أبوظبي، حكما غيابيا في القضية الرابعة قضى بتغريم المتهم 20 ألف درهم وأداء 30 ألف درهم لوسيم يوسف على سبيل التعويض، والحرمان من موقع تويتر لمدة 3 أشهر.

وكان يوسف قد تعرض لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أشهر بسبب حديثه عن ”صحيح البخاري“، وقال يوسف في تغريدة في يونيو الماضي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، إن 163 حسابا على تويتر ستتم إحالتهم للنيابة العامة، مشيراً إلى أنه عمل على جمع التغريدات التي صدرت عن هذه الحسابات.

وتابع قائلا: ”صبرت كثيرا لكنهم تمادوا للأسف، مارسوا أشد أنواع التنمر وسوء الأدب والشتائم، لهذا ”أقسم بالله لن أتنازل عن حقي، والقضاء بيننا“، على حد تعبيره.