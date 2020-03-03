هكذا عاقبت ”محكمة“ سعودية المتهم باعتلاء منبر والإساءة للمرأة

قضت المحكمة الجزائية في محافظة جدة، في السعودية، بأخذ التعهد اللازم على ”معلم متقاعد“، بعدم تكرار الإساءة التي صدرت منه، وعدم العودة لما بدر منه، والالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ وذلك عقب خطبة ألقاها في عيد الأضحى الماضي، وتضمنت إساءة للمرأة.

وتعود تفاصيل القضية إلى عيد الأضحى الماضي، بحسب صحيفة ”المرصد“ السعودية، بقيام ”معلم متقاعد“ يبلغ 66 عاما من عمره، وهو خريج الدعوة وأصول الدين، بإلقاء خطبة بمناسبة عيد الأضحى، حيث هاجم آنذاك المرأة العاملة، وقال: ”الحرة تموت ولا تأكل بثدييها“.

ونشرت إحدى السعوديات مقطع ”الإساءة“، مستنكرة ما صدر من ”الخطيب“؛ ما تسبب بجدل عبر مواقع التواصل، فتم إيقافه 12 يوما على ذمة التحقيق.

وأكد المعلم في التحقيقات، أن كل ما تم تداوله أخرج عن سياقه، وأن خطبته روجت بشكل متقطع وليست كاملة، نافيا قصده إثارة الرأي العام أو التطاول على النساء.

وأقر أنه ليس من منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية، وقد خطب تلك الخطبة بطلب من ناظر المسجد، رغم أنه لا يملك ترخيصا بالإمامة والخطابة.