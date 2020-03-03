جزار مصري يذبح منافسه بسبب الصراع على ”زبون“

ذبح جزار مصري، آخر بعد مشاجرة دامية اندلعت بينهما بسبب ”زبون“، بمحافظة القليوبية جنوب العاصمة المصرية.

وشهدت محافظة القليوبية، مشاجرة عنيفة بالأسلحة البيضاء، وقعت بين ”جزار“، ويدعى ”سيد.ع“، وآخر منافس له بسبب الزبائن والبيع، وانتهت بمقتل ”أحمد.م“، ذبحا على يد الأول.

وحسب التحقيقات، جاء ذلك عقب حدوث مشادة كلامية بينهما، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف على الآخر بالضرب؛ ما دفع الجاني أن يستلّ سلاحا أبيض ”سكينا“، من محل عمله وتوجيه طعنه للمجني عليه في الرقبة أودت بحياته.

تلقى رئيس فرع البحث الجنائي بمصر، بلاغا بحدوث مشاجرة وسقوط متوفى، وبالانتقال والفحص تبين إصابة ”سيد ع م“، بكدمات بالوجه والرأس والظهر، ومقتل ”أحمد م م“، وجرى نقل جثته إلى المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وفي الوقت ذاته تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم، وهو عبارة عن ”سكين“ وجرى التحفظ عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق والتصريح بدفن الجثة، عقب مناظرتها.