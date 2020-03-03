دبي.. خليجي يستولي على حصيلة بيع ”مليون سهم“ لامرأة سبعينية

قضت محكمة الجنايات في إمارة دبي بسجن موظف خليجي 3 سنوات والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة العقوبة، وذلك لإدانته بالاستيلاء على 11 مليونا و140 ألف درهم (ما يعادل 3 ملايين دولار) حصيلة بيع نحو مليون سهم في شركة محلية للاتصالات، عائدة لربة بيت خليجية في السبعينات من عمرها، فيما قضت ببراءة اثنين آخرين، وهما موظف عربي ورجل أعمال خليجي.

وخَطط المتهم للاستيلاء على المبلغ عن طريق الاحتيال باتخاذ اسم كاذب وصفة غير صحيحة، وقام بفتح حساب تداول أوراق مالية لدى شركة وساطة مالية باسم المجني عليها، بهدف بيع أسهمها دون علمها، واستعان بامرأة (هاربة) لانتحال اسم المجني عليها وصفتها، كمالكة للأسهم لتمرير عملية بيعها، ومن ثم تحويل المبلغ المتحصل من عملية البيع من حساب المرأة الهاربة إلى حساب آخر، باستخدام الأوراق والمستندات المزورة، ليتمكن بذلك من الاستيلاء على المبلغ المذكور.

وقالت المجني عليها إنها اشترت مليون سهم من شركة محلية للاتصالات قبل أكثر من 20 عاما، وإن من أتم لها عملية الشراء والتسجيل باسمها هو زوجها قبل وفاته وابن شقيقه، وقد بقيت تلك الأسهم في حسابها لدى سوق مالي دون طرحها للتداول، مبينة أنها كانت تستلم أرباحا دورية عنها، تتم متابعتها من خلال أبنائها و(رجل الأعمال الخليجي)، مشيرة إلى أنه قبل زهاء 3 سنوات توقفت شركة الاتصالات المذكورة عن صرف قيمة الأرباح، حسب صحيفة ”البيان“.

وأضافت: ”قبل صرف الأرباح كان المتهم الثالث (رجل الأعمال) وهو شقيق زوجي المرحوم، قد حضر إلي وطلب مني صورتي جواز سفري وخلاصة القيد، وأخبرني بأنه سيقوم بتغيير ملكية تلك الأسهم إلى اسمه كي يديرها بنفسه، ونظرا لصلة القرابة التي تربطني به والثقة التي كان يتمتع بها عندي فقد وافقت على طلبه باعتبار أنه كان يشارك أبنائي في متابعة أوضاع الأسهم المسجلة بأسماء أفراد عائلتي“.

وتابعت المجني عليها أنه بمراجعة شركة الاتصالات، للاستفسار عن سبب توقف أرباح الأسهم، تبين أنه تم تغيير اسم مالك الأسهم إلى اسم شخص آخر، وبذلك قدمت بلاغا للشرطة.