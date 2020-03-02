سعودي يطلق النار على 3 أشخاص في الدوادمي

أوقفت الأجهزة الأمنية في محافظة الدوادمي، في المملكة العربية السعودية، شخصا بعد بلاغ عن تعرض 3 أشخاص لإطلاق نار.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن بلاغا ورد، أمس الأحد، للأجهزة الأمنية بمحافظة الدوادمي، عن تعرض 3 أشخاص، سعوديَين ومقيم من الجنسية البنغالية، لإطلاق نار، وفرار الجاني من الموقع بمركبة، استولى عليها من أحد الأشخاص (سعودي الجنسية)، تحت تهديد السلاح.

وتمكن رجال الأمن من محاصرة الجاني والتضييق عليه، حتى سلم نفسه، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتبين أن الجاني، سعودي الجنسية، وهو في العقد الرابع من عمره.

ولم يتم الكشف عن ملابسات الواقعة، وأسباب إطلاق النار.