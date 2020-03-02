الكويت.. الكشف عن ”مفاجأة“ في قضية ”المغرد الماركسي نصير الشعب“

كشفت صحيفة ”الراي“ الكويتية، عن مفاجأة تتعلق بقضية المغرد ”الماركسي نصير الشعب“ الذي تم اعتقاله أخيرا.

وكانت السلطات الكويتية تمكنت قبل يومين من كشف هوية المغرد المثير للجدل بعد عملية رصد ومتابعة أفضت إلى إلقاء القبض عليه وتحويله للنيابة لإجراء التحقيقات اللازمة معه.

وقالت صحيفة ”الراي“ إن ”المغرد هو مواطن كويتي ويعمل على إدارة عدد من الحسابات الوهمية في وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بينها ما يستخدمه لتوجيه الإساءات إلى أشخاص ومسؤولين في الدولة“.

وأضافت أن ”المفاجأة التي ظهرت في التحقيقات أن شريك المغرد، هو مسؤول عن إدارة شبكة إعلامية مرخصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي“.

من جانبها، نقلت صحيفة ”الأنباء“ المحلية، عن مصدر أمني أن ”المغرد الماركسي نصير الشعب، خضع لتحقيقات موسعة من قبل النيابة العامة وذلك في إحدى القضايا المسجلة بحقه والمقدمة من قيادي في الدولة، وتقرر استمرار احتجازه مع حصر القضايا المسجلة عليه في جميع المخافر خاصة في ظل تحريات مقدمة من إدارة الجرائم الإلكترونية بأن عدد القضايا المسجلة بحقه من قبل مسؤولين وأفراد يصل إجمالا إلى 13 قضية“.

وأضاف المصدر أن جميع القضايا المسجلة بحق المتهم سيتم التحقيق فيها ومواجهته بها وبما تضمنته تغريداته على أن تصدر النيابة العامة في كل قضية على حدة إما قرارا بالحبس وإما كفالة مالية“.

وأضاف المصدر أن ”تعدد القضايا المسجلة بحق المغرد لا يمكن دمجها في قضية واحدة خاصة أن كل متضرر يحق له قانونيا رفع دعاوى مدنية للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت به وبموجب هذا الإجراء يتم طلب تعويضات مالية“.