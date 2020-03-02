فريق إطفاء لإنقاذ لص عَلقَ بحافة نافذة أثناء السرقة ( فيديو وصور)

أنقذ رجال الإطفاء في الهند لصا تخلى عنه الحظ بعد أن عَلقَ بحافة نافذة شقة سكنية في الطابق الثالث كان ينوي اقتحامها من أجل السرقة في بنغالور.

يظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة ”ديلي ميل“عامل بناء يدعى سوهانت (28 عاما) وهو يتشبث بجانب النافذة قبل أن يستسلم بشكل كامل في أثناء نقل فريق الإنقاذ له عبر سلم سيارة الإطفاء وسط حشد كبير من المارة توقف لمشاهدة ما يحدث.

وقالت مصادر بالشرطة إن ”سوهانت صعد على الأرجح إلى حافة النافذة في محاولة لاقتحام المقر السكني“.

وكان عدد من المارة شاهدوا محاولات اللص لاقتحام النافذة، فأبلغوا الأسرة التي تعيش داخل المنزل، وهم بدورهم أبلغوا الشرطة التي حضرت على الفور برفقة عدد من رجال الإطفاء إلى المكان.

وفي السياق ذاته قال ضابط الشرطة الذي شهد الواقعة، إن اللص ردد أسباب واهية حول تواجده بالمكان، زاعما أنه صعد إلى الطابق الثالث هربا من شجار مع زملائه السكارى، كما لفت الضابط إلى أن تحقيقا يجري بشأن التحقق من الأمر.