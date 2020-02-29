 بالفيديو.. تحرش جماعي بفتاتين في مدينة عنيزة يثير الغضب في السعودية – إرم نيوز‬‎

بالفيديو.. تحرش جماعي بفتاتين في مدينة عنيزة يثير الغضب في السعودية

بالفيديو.. تحرش جماعي بفتاتين في مدينة عنيزة يثير الغضب في السعودية

المصدر: الرياض- إرم نيوز

أثارت مجموعة من الشبان، غضباً واسعاً بين مدوني مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعدما وثق مقطع فيديو اعتراضهم فتاتين في حادثة تحرش جماعي بمكان عام في البلاد.

ويظهر في الفيديو الذي يقول مغردون سعوديون في تويتر، إنه لحادثة تحرش جرت في مدينة عنيزة بمنطقة القصيم، فتاتين تمشيان سويةً على أحد الطرقات فيما يبدو، بينهم يحيط بهما عدد من الشبان، قبل أن تندفع إحداهن غاضبةً نحوهم.

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي وسط دعوات من المدونين السعوديين للجهات المختصة بملاحقة المتورطين بالتحرش بالفتيات.

ولم يصدر تعليق رسمي من شرطة منطقة القصيم حول حقيقة الفيديو والمزاعم المتداولة حوله، لكن النيابة العامة في المملكة تتابع حوادث التحرش والاتهامات بشأنها، وتحقق بشأنها.

وتأتي الاتهامات بوجود تحرش بفتيات عنيزة، في اليوم ذاته الذي أعلنت النيابة العامة فيه، القبض على مجموعة شبان بتهمة التحرش بفتيات أيضاً في مدينة جدة.

وفي السعودية لائحة حديثة للذوق العام تعاقب الإساءة للآخرين في الأماكن العامة، فيما تفرض القوانين المحلية عقوبات مشددة تتضمن السجن والغرامة على المدانين بجرائم التحرش.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
التحرش
السعودية
تاغ
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث