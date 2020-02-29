بالفيديو.. تحرش جماعي بفتاتين في مدينة عنيزة يثير الغضب في السعودية

أثارت مجموعة من الشبان، غضباً واسعاً بين مدوني مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعدما وثق مقطع فيديو اعتراضهم فتاتين في حادثة تحرش جماعي بمكان عام في البلاد.

ويظهر في الفيديو الذي يقول مغردون سعوديون في تويتر، إنه لحادثة تحرش جرت في مدينة عنيزة بمنطقة القصيم، فتاتين تمشيان سويةً على أحد الطرقات فيما يبدو، بينهم يحيط بهما عدد من الشبان، قبل أن تندفع إحداهن غاضبةً نحوهم.

في الدول الأجنبية تشوف المرأة نص عارية "لا تجرأ" إنك تتحرش فيها ، لكن في وطنك تشوف "بنت بلدك" تبدأ تضايقها بهالطريقة المقززة

كاشفه وجها؟ حرية شخصية كفلتها لها الدولة وربها فقط اللي يحاسبها

تمشي لحالها؟ هي مواطنة مثلك من حقها تمشي بأمان بديرتها

ليس هناك مبرر للتحرش✋#متحرش_عنيزه pic.twitter.com/2iWMJkSrNe — شدن المطيري (@sudiajdn) February 29, 2020

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي وسط دعوات من المدونين السعوديين للجهات المختصة بملاحقة المتورطين بالتحرش بالفتيات.

مجموعة من الباهيم مجتمعين على بنتين في مدينة عنيزة ، هذولي السملق لمتى اذا شافوا بنت في الشارع طاردوها ، مع العلم أن البنت لابسه اسود في اسود وماشية في حالها ، قسم بالله كثرة التحرشات اللي صايره هاليومين تحط علامات استفهام في هالبشر اللي ودك يكون عقابهم رادع . #متحرش_عنيزه pic.twitter.com/Y8prwUygUR — خالد عبدالعزيز MBS (@KZ_MBS) February 29, 2020

#متحرش_عنيزه نطالب بالـ القبض عليهم وتغليظ العقوبة عليهم أيضًا , pic.twitter.com/LJ2V2Kvcpz — Vintage (@MrAbzMan) February 29, 2020

ولم يصدر تعليق رسمي من شرطة منطقة القصيم حول حقيقة الفيديو والمزاعم المتداولة حوله، لكن النيابة العامة في المملكة تتابع حوادث التحرش والاتهامات بشأنها، وتحقق بشأنها.

وتأتي الاتهامات بوجود تحرش بفتيات عنيزة، في اليوم ذاته الذي أعلنت النيابة العامة فيه، القبض على مجموعة شبان بتهمة التحرش بفتيات أيضاً في مدينة جدة.

وفي السعودية لائحة حديثة للذوق العام تعاقب الإساءة للآخرين في الأماكن العامة، فيما تفرض القوانين المحلية عقوبات مشددة تتضمن السجن والغرامة على المدانين بجرائم التحرش.