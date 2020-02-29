الأردن.. توقيف مرتكب جريمة قتل بعد 18 عاما على وقوعها

أعلن جهاز الأمن العام الأردني، اليوم السبت، عن التوصل لمنفذ جريمة قتل، بعد 18 عاما على وقوعها في العاصمة عمان.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن معلومات وردت للعاملين في جهاز الأمن الوقائي ( يتبع مديرية الأمن العام)، ترتبط بقضية قتل مجهولة، وقعت في عام 2002، في منطقة النزهة في العاصمة، بحسب وسائل إعلام أردنية.

وفي ذلك العام، عثر على جثة شخص في منزله وقد تعرض لطعنات أدت إلى وفاته، ولم يحدد القاتل في حينه، حيث قيدت القضية ضد مجهول.

وفي التفاصيل، فإنه وفور ورود تلك المعلومات التي قد تقود لمرتكب تلك الجريمة، شكل فريق تحقيقي خاص في جهاز الأمن الوقائي، عمل على إعادة فتح التحقيق في القضية والبناء على المعلومات التي وردت.

وأسفرت التحقيقات، عن الاشتباه بأحد الأشخاص وألقي القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف أنه في عام 2002، قام وبتحريض من شخص آخر، بالدخول لمنزل المغدور بقصد السرقة، وبعد أن شاهده المغدور، وجه له طعنات عدة أدت إلى وفاته وغادر المكان.

وبحسب الناطق الإعلامي، فإنه بالرجوع لملف القضية، وجدت عينات التقطت في حينه من مسرح الجريمة، حيث جرى أخذ عينات من الشخص المقبوض عليه وإرسالها لإدارة المختبرات والأدلة الجرمية، وبفحصها تطابقت مع العينات الملتقطة من مسرح الجريمة في عام 2002.

وتم تحويل القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، الذي قرر توقيف المقبوض عليه 14 يوما في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل؛ عن تهمة القتل، كما قرر توقيف الشخص المحرض على القضية، بعد إلقاء القبض عليه.